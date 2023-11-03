الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لعدم إحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحى بالعمرانية

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

تقدم أحمد عاشور عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن إحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحى بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس. 

الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة 

وأوضح النائب أحمد عاشور في طلب الإحاطة أن الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة لم يتم إحلالها وتجديد البنية التحتية لشبكة المياة والصرف بمنطقة العمرانية، مما ينتج عنها الكثير من المشاكل التي تعود على المواطن بالضرر منها اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف، وطالب النائب أحمد عاشور في طلب الإحاطة مناقشتة بالجلسة العامة.

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تطوير 3700 مكتب بريد من إجمالي 4000 مكتب

على جانب آخر، تقدم النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تطوير منظومة العمل بمكاتب البريد.

وأوضح "عاشور" في طلب الإحاطة، أنه تم تطوير 3700 مكتب بريد من إجمالي 4000 مكتب إلا أن المكاتب التي تم تطويرها لم تراع راحة العملاء واهتمت بالشكل العام دون المضمون في إطار الحياة الكريمة التي تشهدها الدولة المصرية.

وطالب عضو مجلس النواب بإحالة الطلب إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان مجلس النواب واصل جلسات هذا الأسبوع بإقراره حزمة من التشريعات المهمة، فانتصارًا للأسرة المصرية وحقوق الطفل والأم التي كفلها الدستور وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي سارع نواب المجلس بتقديمه تنفيذًا للالتزام الدستوري، وبما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، ويساعد الدولة في أداء مهامها الخارجية لما فيه من تعظيم لموقف مصر الدولي تجاه الطفولة والأمومة.

عضو مجلس النواب المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان بمحافظة الجيزة

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