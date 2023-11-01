الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من شبكات الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة مرسى مطروح

شبكات الصرف الصحي
شبكات الصرف الصحي

أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أنه تم الانتهاء من شبكات الصرف الصحى الجديدة، ضمن خطة المرحلة الثالثة للصرف الصحى فى بعض المناطق السكنية بمرسى مطروح. 

شبكات الصرف الصحى الجديدة 

 تضمنت المحطات:
1- منطقة الكيلو 2 قبلى الطريق من شارع 15 حتى شارع المجمع.
2- منطقة الكيلو 3 قبلى الطريق من شارع الفخامة حتى مسجد بلال بن رباح
3- منطقة الكيلو 4 قبلى الطريق
4-  منطقة الكيلو 5 خلف السنترال
5- منطقة الكيلو 7 التجمعات السكنية والاهالى. 

_ اجراءات التوصيل على شبكة الصرف الصحي


وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح،  بالمواطنين سكان المناطق سابقة الذكر بضرورة سرعة التوجه الى  اقرب مقر مركز خدمة العملاء لمنطقة سكنهم للتقديم على خدمة الصرف الصحى وانتهاء اجراءات التوصيل على شبكة الصرف الصحي العمومية الجديدة.

تقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة


وتتعهد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، على استمرار حرصها لتقديم افضل الخدمات باعلى جودة الى جميع عملائها على مستوى المحافظة.

الخطة الاستراتيجية

يأتى حرصا من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الى أهالي مطروح وفى إطار الخطة الاستراتيجية للشركة لتوفير خدمات قطاعى مياة الشرب والصرف الصحى بما يحقق الحياة الكريمة فى جميع المناطق السكنية بالمحافظة. 

شبكات الصرف الصحي مرسى مطروح مياة مطروح المرحلة الثالثة للصرف الصحى مطروح

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