الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعيين يايا توريه مدربًا مساعدًا لروبرتو مانشينى فى منتخب السعودية

يايا توريه
يايا توريه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين الإيفواري يايا توريه لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، مدربًا مساعدًا للإيطالي روبرتو مانشيني، في الجهاز الفني لمنتخب السعودية.

تولى مانشيني تدريب المنتخب السعودي في الصيف المنقضي، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، بعد رحيله عن تدريب منتخب إيطاليا.

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ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن توريه سينضم للجهاز الفني لمنتخب السعودية، كمدرب مساعد لـ مانشيني، في الفترة المقبلة.

وأوضح الاتحاد السعودي أن قرار تعيين يايا توريه، جاء برغبة من مانشيني نفسه.

يبلغ توريه من العمر 40 عامًا، وكان يعمل مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني لـ ستاندارد لييج البلجيكي، قبل أن يغادر منصبه للعمل في وظيفته الجديدة بالسعودية.

وسبق لـ يايا توريه اللعب في عدد من كبار الأندية الأوروبية على رأسها برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، حيث سبق له اللعب تحت قيادة مانشيني في “السيتيزينز”.

ويستعد منتخب السعودية لخوض منافسات بطولة كأس أمم آسيا، مطلع العام المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

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