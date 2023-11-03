إحباط تهريب ماكينات حلاقة رسومها 100 مليون جنيه بجمارك الدخيلة

أحبط رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدى كمال الشهاوي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة بالمنطقة الثانية برئاسة محمد شحاتة إبراهيم، محاولة تهريب كميه كبيره من أجهزة الحلاقة الكهربائية ومجففات ومكاوي الشعر الكهربائية وحقن الفیلر، وغيرها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ۱۹۷۵.

البداية بناءا على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة تلاها إخبارية من إدارة مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية مفادها محاولة شركة أ. أ تهريب كمية من الأصناف المخالفة داخل حاوية ٤٠ قدم رقم DRYU9796545 قادمة من الصين والصنف الوارد طبقًا للمستندات المقدمة عبارة حوامل من لدائن للكابلات.

وجرى تشكيل لجنة، وبالتفتيش تبين وجود ٨٣٣ طردا من أجهزة الحلاقه الكهربائية ومجففات الشعر الكهربائية ومكاوي الشعر الكهربائية وحقن الفيلر غير مقر عنها وغير مذكورة بالمستندات المقدمة.

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة 101 مليون و514 ألف و54 جنيه.

وقرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.