الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الجمارك: خضوع سماد اليوريا في شكل محلول مائي للقواعد التصديرية

سماد اليوريا
سماد اليوريا

أكدت وزارة الزراعة فى خطاب أرسلته لـمصلحة الجمارك بشأن مدى خضوع سماد اليوريا في شكل محلول مائى للقواعد التصديرية لتصدير صنف الأسمدة الأزونية، أنها لا تتعامل بهذه الأسمدة وأن ماتتعامل به مع الشركات والمزراعين 46% أزوت و33% أزوت.

من جانبها أصدرت الجمارك المنشور التصديرى رقم (20) لسنة 2023 بشأن مدى خضوع سماد اليوريا في شكل محلول مائى للقواعد التصديرية لتصدير صنف الأسمدة الأزونية والمنصوص عليها بمنشور تصدير رقابي ۲۰۲۲/۲۰ حسبما نشر على صفحة فرسان الجمارك على فيس بوك، والذى ينص على خضوع  سماد اليوريا في شكل محلول مائى.

 

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يذكر أن مصر المركز السادس عالميًا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تتراوح مابين  6.5 و7 ملايين طن سنويًا، تمثل حوالي 4% من إنتاج اليوريا عالميًا، والبالغ حوالي 170 مليون طن سنويًا، كما تحتل مصر المركز الثامن عالميًا ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية حوالي 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنويًا، وتحتل مصر أيضًا المركز الرابع عالميًا ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية حوالي 4.5 مليون طن سنويًا، والتي تمثل حوالي ٩٪ من إجمالي الكمية المتداولة عالميًا.

وحول استهلاك الأسمدة محليا خاصة الأسمدة الأزوتية، باعتبارها النوع المدعم من الأسمدة، فإن المساحة المحصولية في مصر تبلغ نحو 17.5 مليون فدان، من مختلف المحاصيل، تحتاج نحو 4.2 مليون طن، من الأسمدة الأزوتية، حيث يصل متوسط احتياج الفدان لنحو 8 "شيكارة" سنويًا ويمكن مع الترشيد خفض تلك الاحتياجات لأكثر من النصف ما يدعم الصادرات.

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