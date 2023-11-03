الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ آلاف الوحدات السكنية ضمن "سكن كل المصريين" بالعاشر من رمضان

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة العاشر من رمضان تم ويجري بها تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"؛ بهدف الإتاحة الدائمة للوحدات المدعومة من الدولة إلى مواطنيها، إلى جانب أن المدينة تُعد قلعة صناعية كبرى، وهو ما يجعل محور توفير العديد من الوحدات السكنية بها من أهم محاور التنمية التي تعمل وزارة الإسكان على تحقيقها، لتلبية الطلب على الوحدات ولإتاحة المسكن الملائم والميسر للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار مع المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تنفيذ الأعمال بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، والجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان.. موجهًا بضرورة مواصلة المتابعة الميدانية من مسئولي المشروع بمواقع العمل، والاهتمام بالمواصفات الفنية والكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال.

المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء منيع، الأعمال الجارية بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" نموذج "الإسكان الأخضر" بحي الزقازيق الجديدة، ومنطقة الخدمات الإقليمية، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، لدفع العمل بتلك المشروعات.

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وأوضح المهندس علاء منيع، أنه جارٍ تنفيذ أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمنطقة الخدمات الإقليمية، وكذا جارٍ تنفيذ نحو 4300 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعًا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بحي "الزقازيق الجديدة".

وأشار إلى أنه تم المرور ومتابعة استكمال أعمال تنفيذ مشروع "سكن كل المصريين" محور "الإسكان المتوسط" بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحات (100 - 110 - 120) مترا مربعا للوحدة، وأعمال الربط على المرافق للعمارات، وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة، بجانب المرور على استكمال الأعمال الجارية للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (600 ألف م3 / اليوم)، والتي تخدم مدن (العاشر من رمضان - بدر - الشروق - خليج السويس - العاصمة الإدارية).

الوحدات السكنية المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين مدينة العاشر من رمضان عاصم الجزار

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