"عالم الحكايات".. ورشة للأطفال بمكتبة مصر الجديدة العامة اليوم

تستهل مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، فعاليات وأنشطة شهر نوفمبر الجاري، بورشة حكي للأطفال، والتي تعقد تحت عنوان "عالم الحكايات"، وذلك في الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة.

الورشة تقدم قصصًا تربوية جميلة يمكن للأطفال استنتاج الحكمة منها بسهولة



وبحسب الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، فإن الورشة تهدف إلى أن يستمتع الأطفال الصغار بالقصص القصيرة الجميلة والمعبرة، والمعززة بالعرائس التى تمثل حيوانات الغابة، وهي قصص تربوية جميلة يمكن للأطفال استنتاج الحكمة منها بسهولة، وتتطرق الحكايات بشكل مبسط إلى القضية الفلسطينية، واغتصاب الأرض الفلسطينية بدون وجه حق.

ورشة عن تعليم صنع الماسكات للأطفال غدًا السبت

وأضاف الدكتور نبيل حلمي أن مكتبة مصر الجديدة العامة للطفل تنظم فى الساعة 12 من ظهر غدٍ السبت 4 نوفمبر ورشة "الماسكات" والتي يتعلم من خلالها الأطفال كيفية صنع ماسك باستخدام الفوم والورق، حيث تتناول شخصيات عالم ديزنى لاند الشهيرة، وفى مقدمتها الأميرة بياض الثلج والأقزام السبعة.

وفى الساعة 12 من ظهر الأحد 5 نوفمبر، تنظم المكتبة أيضًا ورشة "سلة الحلوى" يتعلم خلالها الأطفال تصميم سلة هدايا للحلويات باستخدام الخيوط والفوم وخامات البيئة الطبيعية.

توقيع ومناقشة رواية مصير خبيئة حارس المعبد

في سياق متصل، تحتضن مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة والنصف من مساء غدٍ السبت، حفل توقيع ومناقشة رواية "مصير خبيئة حارس المعبد"، والصادرة مؤخرًا عن دار بتانة للنشر والتوزيع، من تأليف وزير التعليم الأسبق، دكتور أحمد جمال الدين موسى.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "استقر نخت إنبو الثاني وبقايا جيشه المُحافِظةِ على ولائِها له، وكذلك أجيسيلاوس ومرتزقته، في تانيس، فشرعوا في تقوية أسوارها، ثم أخذوا في حفر خنادق واسعة خارج جدرانها لتصعيب مهمة المهاجمين إن تجرأوا على اقتحامها. فوجئ القائد المنديسي وأنصاره بما فعله نخت إنبو، فعززوا مواقعهم في كل أراضي الدلتا المكشوفة مع توجيه النخبة المسلحة منهم للتقدم نحو تانيس لمحاصرتها.

طارت بي ساتا إلى داخل تانيس التي اكتظت بقاطنيها والمحاربين. عزز الثوار من حصارهم للمدينة الذي استمر أيامًا عديدة. بدأت المؤن الغذائية داخل تانيس في النفاد، فانتابت نخت إنبو خشية جدية من التعرض للمجاعة إذا استمر الحصار طويلًا. تحاور الفرعون مع أجيسيلاوس حول خطة مناسبة تُخلصهم من هذا المأزق.