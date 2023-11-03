الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة" ينتقد موافقة الكونجرس الأمريكي على مساعدة إسرائيل

رئيس حزب الاصلاح
رئيس حزب الاصلاح والنهضة

انتقد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة موافقة مجلس النواب الأمريكي على قانون مساعدة إسرائيل واصفا ذلك القرار بأنه "وصمة عار" في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف عبد العزيز أن هذا القرار يصعب من أي محاولات مستقبلية لدور أمريكي كوسيط يمكن الاعتماد عليه في عملية السلام في المنطقة.

اتساع رقعة الصراع بالمنطقة

وأشار عبدالعزيز إلى أن دوي "الحرب والدمار" بات أعلى من صوت "تراتيل السلام"، وأن الأصوات العاقلة في العالم عليها الآن وبشكل عاجل أن تجتمع سويا لإنقاذ الإنسانية من ويلات اتساع الصراع في المنطقة.

قمة القاهرة للسلام


وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أنه لا يزال هناك فرصة لأحرار العالم أن يستمعوا لما نادى به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام، حقنا للدماء ودفعا لمسيرة الإنسانية.

الكونجرس الإصلاح والنهضة إسرائيل غزة قمة القاهرة للسلام

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: انقسام فى الكونجرس حول طريقة تمويل الاحتلال ودعمه (فيديو)

"الإصلاح والنهضة": مصر تخوض معركة "الإنسانية والشرف" في ظل حالة "اللاضمير"

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. فرنسا ترسل حاملة طائرات هليكوبتر إلى سواحل غزة

عاجل.. يبدأ العمل بها من اليوم.. أسعار البنزين الجديدة

أسعار البنزين الجديدة بعد تعديلها.. كل التفاصيل

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023 فى مصر

حبس جزار طعن سيدة خلال محاولته سرقة مسكنها في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بلا مّن ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى