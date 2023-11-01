الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة": مصر تخوض معركة "الإنسانية والشرف" في ظل حالة "اللاضمير"

عبد العزيز
عبد العزيز

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدولة المصرية تخوض معركة "الإنسانية والشرف" في ظل حالة "اللاضمير" التي تجتاح المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن مجرمي الحرب ويحاكم الضحية.

جاء ذلك تعليقا على بدء إجراءات عبور مزدوجي الجنسية من معبر رفح تنفيذا لما أملته مصر سابقا على جميع الأطراف بأنه لا خروج للرعايا الأجانب إلا بعد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف عبد العزيز بأن على كل مصري حر أن يفخر بقيادته السياسية التي لا تبيع "الوهم" ولا تتاجر ب "الدعم" ولا تنسحب من "الميدان".

وأشار هشام على أن الأيام القادمة ستكون حاسمة ليس فقط في شكل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنما على مستوى خريطة القوى العالمية.

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وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الظرف الراهن يحتاج لاستمرار اصطفاف الجماعة الوطنية خلف القيادة السياسية في مصر ليتضح من مع الوطن والقضية ومن قرر أن يخون الوطن ويتخلى عن القضية.

نقابة المحامين المصرية تدين مجزرة مخيم جباليا.. وتطالب بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها

فيما أصدرت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن المذبحة التي ارتكبتها عصابة الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا بقطاع غزة.

وأعلنت نقابة المحامين، عن إدانتها الكاملة للمذبحة المروعة التي ارتكبتها العصابة الصهيونية الإجرامية، وطالت مخيم جباليا بقطاع غزة، جراء تعرضه لقصف وحشي بستة أطنان من المتفجرات، وهو ما أسفر عن دمار لحي سكني كامل وسط المخيم، وراح ضحيته ما يزيد عن 400 شهيد، والمئات من الجرحى معظمهم من الأطفال.

وتؤكد نقابة المحامين أن هذه المذبحة تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، تضاف إلى مسلسل الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق المدنيّين من أبناء الشعب الفلسطيني المحتل، من دون حساب ولا رقيب.

وتحذر نقابة المحامين من خطورة استمرار صمت المجتمع الدولي، وعدم التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها؛ باعتبارها جرائم حرب، لأن استمرار ترك الحبل على الغارب لهذا الكيان الغاصب، قد يؤدي إلى انفجار وشيك للمنطقة بأكملها.

وتناشد النقابة على ضرورة التدخل لإنقاذ المستشفيات من التوقف عن العمل، بسبب نقص الوقود ووسائل العلاج لإنقاذ ضحايا المذبحة من الجرحى والمصابين، مع تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما ينذر بكارثة يصعب تداركها.

هشام عبد العزيز الإصلاح والنهضة الدولة المصرية الجنسية السياسية الفلسطينى الإسرائيلي

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