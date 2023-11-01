"التحالف الوطنى" يعلن الانتهاء من تسليم قافلة المساعدات الأولى بالكامل للجانب الفلسطينى

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عن الانتهاء من تسليم القافلة الأولى من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين والتي انطلقت يوم 14 أكتوبر الجاري، وهي القافلة الأضخم، حيث تضمنت 108 قاطرات محملة بـ1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة، بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية، يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وكذلك المئات من الشباب المتطوعين، والذين قضوا قرابة 18 يومًا أمام معبر رفح البري، للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

ويأتي ذلك لتخفيف الأوضاع عليهم جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت لسقوط آلاف الشهداء.

دعم الأشقاء الفلسطينيين

كما يواصل التحالف الوطني جهوده لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية تمهيدًا لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، وذلك إيمانًا بالمسئولية تجاه أشقائنا وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حتى انتهاء الأزمة.

كما يأتي ذلك عقب تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" في جميع محافظات الجمهورية.