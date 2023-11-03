الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي يكشف تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة واستمرار العدوان على المدنيين

العدوان
العدوان

كشف عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستمرار العدوان على المدنيين، وقال إن الوضع على الأرض حتى هذه اللحظة إسرائيل فعليًا قطعت شمال غزة عن جنوبها، وهذا نتيجة لوجود إسرائيل على الطريقين الرئيسين الذي يربط الشمال بالجنوب وهو طريق "صلاح الدين".

وأضاف مطاوع، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أحدثت التفافا  لمحاصرة مدينة غزة بعيدًا عن شمالها، منوهًا بأن إسرائيل متواجدة في شمال غرب مدينة غزة، وجنوب غرب غزة، وأيضًا متواجدة في مناطق شرق الزيتون، أي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت على مدينة غزة من جميع الاتجاهات بهدف حصارها.

خلق أزمة إنسانية وكارثة كبيرة في قطاع غزة

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أن جزأ من استراتيجية إسرائيل يتعلق بهدف أوسع هو إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى بين الشعب الفلسطيني الموجود بغزة، إضافة للضغط من أجل خلق أزمة إنسانية وكارثة كبيرة في قطاع غزة، يتخللها جزء كبير من التهجير القسري للمواطنين.

وتابع كل فلسطيني يعلم أن جزء من نضاله ومقاومته هو الحفاظ على البقاء في أرضه.

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