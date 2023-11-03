ليلى الرفاعى لـ "الشاهد": والدى نشأ فى عائلة عسكرية وولد ليكون مقاتلا

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، والدي نشأ في عائلة عسكرية، وولد ليكون مقاتلًا.

وأضافت ليلى الرفاعي خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن بيت جد والدي لأمه، كان في ميدان العباسية وكان أخوال والدي الإثنين ضباط، وكان أمام بيتهم معسكرات الإنجليز، وكان والدي عنده بندقية رش وهو صغير كان يصعد فوق السطوح ويضربهم.

وتابعت: "كان جدي لوالدي مأمور، وكان ينتقل في البلاد وينتقل والدي معه وأسرته، وبالتالي كبر وكان يرى المحتل في وطنه، فكان يضع في رأسه دائمًا أن هذا المحتل لابد أن يخرج خارج بلادنا".

وأشارت إلى أن والدها التحق بالثانوية العسكرية ومن وراءه أخوته، حيث كان هو كبيرهم، معقبة: "عمي سامي وعمي سامح دخلوا الجيش مثل والدي، وكانوا في سلاح الصاعقة جميعهم، لكن عمي سمير لم يلتحق بالجيش لأن نظره كان ضعيفًا، لكنه كان يتطوع".

وأردفت: "سامح أخي ضابط أيضًا، لكنني لم أستطع أن التحق بالكلية الحربية، فعندما تخرجت من الثانوية العامة لم يكن يوجد كلية حربية للبنات، وبعد إنهاء دراستي الجامعية أيضًا لم يكن يوجد كلية حربية للبنات".