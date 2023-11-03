ليلى إبراهيم الرفاعى لـ"الشاهد": الرئيس السادات كان يهتم بالأبطال

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن الرئيس السادات كان يهتم بالأبطال جدًا، وأن والدي منذ التحاقه بالثانوية العسكرية كان بطلًا رياضيًا في السباحة والرماية والضاحية والملاكمة، كما كان هداف الجيش، وأمهر ضرب بندقية في الكلية الحربية، وكان الرئيس السادات قد أقام دورة رياضية للجامعات والكأس الخاص بها باسم والدي، وفي كل سنة تعقد فيها المسابقة، كان الرئيس السادات يحرص على تسليم "كأس إبراهيم الرفاعي" للجامعة الفائزة، وكان في كل حفلة يعزمني أنا ووالدتي وأخي.

وتابعت: "في مرة كان الرئيس السادات عامل حفلة مقرها في مجلس الشعب، وكان اسمها "طلائع الشباب"، فأخذوني أنا وسامح من أجل التكريم، وكنت وقتها في أولى إعدادي، بعد حرب أكتوبر سنة 1974م، وعندما صعدت سلمت على الرئيس السادات وقلت له أنا ابنة إبراهيم الرفاعي، احتضني وباسني، وقال لي باباكي ده بطل، قلت له أنا عارفة، فطبطب عليا وكان فرحان".