الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. مدير الشفاء الطبى: الوضع كارثى فى غزة وإخلاء المجمع يعرض المرضى للموت

غزة
غزة

قال الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، إنهم يواجهون وضعًا كارثيًا في قطاع غزة بعد تدمير المستشفيات ومدارس إيواء النازحين، مؤكدًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على سيارات الإسعاف في أثناء نقل المصابين.   

وأضاف مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، خلال ماخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إخلاء المجمع يعني تعرض المرضى بداخله للموت، مؤكدًا أنه لا يمكن إخلاء المجمع لأن لدينا 60 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح  مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، أن أقسام العمليات مكتظة بالجرحى، ويوجد نحو 60 ألف نازح لجأوا إلى المجمع الطبي، مؤكدًا أن كمية الوقود في مستشفيات قطاع غزة تناقصت وبدأنا العمل بالمولدات الثانوية. 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي اخلاء

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