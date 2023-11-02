الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادي: سرعة انتقال الأزمات حول العالم أبرز عيوب العولمة الاقتصادية

الدكتور على الإدريسي
الدكتور على الإدريسي

أوضح الدكتور على الإدريسي،  الخبير الاقتصادي، تأثير الحروب على  اقتصادات الدول.

وقال “الإدريسي”: "مع بداية نظام اقتصادي عالمي جديد من بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح يوجد نوع من العولمة الاقتصادية، التي قد يكون لها مزايا كثيرة جدًا تنفسية وخلافة وكذلك زيادة معدلات النمو الاقتصادي".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة “الحياة”، أن سرعة انتقال الأزمات أحد أبرز عيوب العولمة الاقتصادية، بمعنى أن الاقتصاد العالمي كله يتأثر، لافتا إلى أن الحرب في منطقة معينة من العالم لا تؤثر تداعياتها الاقتصادية فقط، على الدولتين المتصارعتين، لكن يكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وأوضح أنه في الحرب الروسية الأوكرانية، ونتيجة التأثير الكبير لطرفي الصراع روسيا وأوكرانيا في العديد من الملفات مثل الحبوب والغاز، تفاقمت أزمة غذاء وارتفعت أسعاره عالميًا، لافتًا إلى أن قرارات الدول تنعكس بشكل مباشر على الأسعار، وبالتالي تكلفة كبيرة بالنسبة للدول التي تستورد، وفي الغالب تكون دول اقتصاداتها ناشئة، واقتصاداتها تعاني فيما قبل الحروب والأزمات، وبالتالي  فإن آثار هذه الحروب على  تلك الدول تمثل أعباء اقتصادية إضافية.

الحرب الروسية الأوكرانية تأثير الحروب اقتصادات الدول نظام اقتصادي جديد العولمة الاقتصادية

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