الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الوزراء: "ندفع فاتورة لا ذنب للحكومة فيها.. وحرب غزة مؤذية للجميع"

المستشار سامح الخشن
المستشار سامح الخشن

علق المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، موضحًا تأثير هذه الأزمة على الوضع في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الخميس، إن أي اضطراب في منطقة جوار له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الوضع الداخلي، وحرب غزة مؤذية للجميع".

وأضاف أن الضغوط الاقتصادية فرضها السياق العالمي علي دول المنطقة قبل أزمة غزة، موضحًا “أننا ندفع فاتورة لا ذنب للحكومة فيها”.

وأشار إلى أن التنمية أساس القضاء على الإرهاب وتم وضع خطة طموحة لتنمية سيناء.

 

 

 

الوزراء خالد أبو بكر كل يوم اون غزة

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