متحدث الحكومة: أى تعامل بالنقد الأجنبى مرهون بالحصول على موافقة المالية

علق المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، موضحًا تأثير هذه الأزمة علي الوضع في مصر.

قال الخشن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، المُذاع عبر فضائية "أون"، مساء الخميس، إن مجلس الوزراء اتخذ عددا من القرارات المصيرية اليوم في اجتماعه الأسبوعي.

أضاف أن قرار ترشيد الإنفاق العام وضع العديد من التدابير المركزية لضبط الموازنة العامة، موضحًا أن أي تعامل بالنقد الأجنبي مرهون بالحصول علي موافقة وزارة المالية.

أشار إلى أن قرارات اليوم تضمنت دعم إجراءات تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحًا أن الحكومة تعطي الأولوية لتدبير الاحتياجات الأساسية للدولة.