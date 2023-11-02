مدير مكتب الشرق الأوسط: بايدن يخشى الانجرار فى حرب بالمنطقة العربية

قالت هبة القدسي، مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن، إن من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، عددا من الدول العربية غدًا لمنع التصعيد في المنطقة بجانب زيارته لتل أبيب.

وأشارت القدسي، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "مصر جديدة" المُذاع عبر فضائية "etc"، أن بلينكن يسعى لوقف التصعيد من جانب بعض الأطراف التي تدخلت في الحرب على غزة، لعل أشهرها إيران وحزب الله.

ونوهت مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، بأن الولايات المتحدة نفت بشكل قاطع عدم إشراك جنود الجيش الأمريكي في أي عمليات برية في قطاع غزة.

وأضاف القدسي أن إدارة حكومة بايدن، تخشى الانجرار في حرب بالمنطقة العربية، مؤكدة أن من مصلحة إسرائبل الغير معلنة أن تجر الولايات المتحدة في المعارك الجارية مع المقاومة.