الكتاني: تنمية سيناء الحل الامثل للقضاء على مخططات العدو

أكد إسلام الكتاتني الخبير في حركات الإسلام السياسي، أن سيناء لها أهمية خاصة بالنسبة للدولة المصرية وهي المدخل الرئيسي الشرقي لها، ولذا فهي مسألة أمن قومي مما جعلها مطمعا للغزاة والمحتلين.

تنمية سيناء

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن أفضل طريقة لحماية البوابة الشرقية هي تعميرها وحاولت الحكومات السابقة ذلك لكن الخطوات الجدية ظهرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تطهيرها من الإرهاب، لافتا إلى أن البناء والتعمير أكبر حصانه ويفتح الباب أمام فرص العمل ويغلق الباب أمام البطالة تنمية سيناء أمر هام وهي تحتاج إلي تنمية شاملة وتشغيل السياحة لما تتمتع به سيناء من مميزات.

وأوضح أن تنمية سيناء ستعود بالنفع على أهالي المحافظة وتتيح فرص عمل للشباب المصري، وهو مشروع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة شمال شبه جزيرة سيناء، يتضمن مشروعات بنية تحتية واستثمارية ضخمة في مجالات الزراعة والثروة السمكية والصناعة والسياحة والإسكان والأمن والنقل والتعليم والطاقة تمتد في نطاق 4 محافظات هي شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.

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وكانت هناك خطة من القيادة السياسية بجانب التنمية البشرية وزيادة السكان في سيناء نحو مشروعات الاستزراع السمكي، للمساهمة في الاكتفاء الذاتي من الأسماك ووضع رؤى لزيادة المساحات الزراعية"، والدولة تواصل جهودها لتنفيذ هذه المشروعات، مع توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء منها، والمتابعة المتواصلة للموقف التنفيذي لهذه التنمية، وهذا ما حدث بالفعل لنصل اليوم إلى منطقة أمنة بعد ما عانت سيناء لسنوات من الإرهاب والإقصاء من خريطة التنمية لنصل إلى مرحلة أكثر تقدما وهي جذب الاستثمار إلى سيناء، كما فعلنا في منطقة العلمين الجديدة وتحولت أيضا من منطقة ألغام إلى وجهة سياحية استثمارية من الدرجة الأولى"

وتمثل شبه جزيرة سيناء العمق الاستراتيجي لمصر شرقًا والرباط التاريخي بين مصر وأشقائها العرب، وفي إطار مسيرة التنمية الشاملة نحو مستقبل أفضل وغد مشرق بالخير والنماء تنطلق مياه النيل إلى سيناء الحبيبة لتزرع فيها الحياة وتنشر بين أرجائها الرخاء ليتواصل هذا الجزء الغالي من الوطن مع أرض وادي النيل.