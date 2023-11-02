الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 166 طن قمامة وتراكمات فى حملة نظافة بمدينة كفرالزيات

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت وحدة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حملة شاملة لرفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بالمشاركة المشتركة معدات وحدة المحلية، في إطار جهودها المستمرة لتحسين مستوى النظافة والبيئة.

وأوضح عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن الهدف الرئيسي لهذه الحملة هو رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى المحيطة، وذلك من خلال التخلص السليم من القمامة وتنظيف المناطق المتراكم فيها الأتربة والمخلفات. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية للطرق الفرعية بهدف تسهيل حركة المواطنين والسيارات، وتحسين البنية التحتية للمدينة.

وأشار إلى أهمية هذه الحملة في توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في المدينة، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، لافتا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها وحدة المركز والمدينة في كفر الزيات في تنفيذ هذه الحملة الناجحة.

يذكر أنه تم رفع ما يقرب من 166 طنًا من القمامة والمخلفات خلال هذه الحملة، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بُذلت لتحقيق نتائج إيجابية في تحسين البيئة والنظافة في مدينة كفر الزيات.

كفر الزيات مركز ومدينة كفر الزيات معدات وحدة المحلية بيئة نظيفة وصحية للمواطنين تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن سبيل تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء

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