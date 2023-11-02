سويلم: تنفيذ استراتيجية للتحول للرى الحديث ورفع كفاءة استخدام المياه

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور مسعود جار الله المري رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وذلك على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه.

وتم خلال اللقاء استعراض مجهودات التحول لنظم الرى الحديث لتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الانتاجية الزراعية والعائد المادى للمزارعين، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية توجه دول العالم لمفهوم إنتاج كميات اكبر من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه، وزيادة الإعتماد على البحث العلمى وتبادل الخبرات بين الدول والاستفادة من التجارب الناجحة فى هذا المجال.

كما اشار الدكتور سويلم، لقيام الوزارة بوضع استراتيجية للتحول للرى الحديث تتضمن إعطاء الأولوية للأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وهو ما سيسهم فى ترشيد إستخدام المياه وزيادة الانتاجية المحصولية وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي.

رفع كفاءة استخدام المياه وأنظمة الرى الحديث

وأشار الدكتور سويلم لأهمية التوسع فى البحوث العلمية فى مجال المياه، والاعتماد على المركز القومى لبحوث المياه والذى يعد من أبرز المراكز البحثية فى مجال المياه، مع التركيز على البحوث الخاصة برفع كفاءة استخدام المياه وأنظمة الرى الحديث بالأراضي الصحراوية.

انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأحد، بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة.