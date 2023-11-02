الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بحضور 62 دولة.. وزير الرى يتوجه بالتحية للرئيس السيسى على رعايته لإسبوع القاهرة للمياه

وزير الرى
وزير الرى

اختتمت فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه، حيث ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة توجه فيها بالتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته لإسبوع القاهرة للمياه، مع التوجه بالشكر لجميع المشاركين بالإسبوع من مختلف الدول والمنظمات حول العالم، كما توجه بالشكر لمنظمى وممولى الإسبوع ولأجهزة الدولة المصرية على تعاونها البناء للخروج بهذا الحدث الهام بما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمى، مع العمل على عرض قضايا وتحديات المياه بالدول الافريقية على وجه الخصوص، مع التأكيد على دور هذا الاسبوع فى بحث التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه. 

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وأشار وزير الرى، إلى أن فعاليات الإسبوع إشتملت على عقد ٨ فعاليات رفيعة المستوى و٥ جلسات عامة و٣٦ جلسة فنية وعلمية و١٢ حدث جانبى و٧ ورش عمل و٥ مسابقات و٢ زيارة ميدانية، وذلك بحضور ١٥٠٠ مشارك و٨٠٠ ضيف من ٦٢ دولة ومشاركة ٦٤ منظمة دولية وإقليمية ووطنية و٤٥٠ متحدث و٢٣ عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع، مشيرا لتنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات.

التكيف مع تغير المناخ 

وإستعرض الدكتور سويلم محاور الإسبوع والمتمثلة فى الاتى: 

• الإدارة التعاوني لاحواض الانهار

• دعم إجراءات التكيف فى مجال المياه والنموذج الاقتصادى

• المياه الخضراء والأنظمة الاقتصادية والتكيف مع تغير المناخ 

• زيادة أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة

• دمج سياسات المياه والمناخ مع الخطط الوطنية للدول

انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأحد، بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

التكيف مع تغير المناخ وزير الري قضايا وتحديات المياه أسبوع القاهرة للمياه عبد الفتاح السيسي

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