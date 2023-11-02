الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة": استقبال 21 مصابًا فلسطينيًا والكشف على 344 من متعددي الجنسية

استقبال المصابين
استقبال المصابين

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتقديم أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، تم استقبال مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح وفقًا لعاجل قناة “إكسترا نيوز”.

وقال د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذي بلغ عددهم 21 مصابا. 

لفت عبدالغفار إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي في المعبر بتوقيع الكشف الطبي على 344 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 72 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.

استمرار متابعة مستجدات الموقف

وأكد “متحدث الصحة” استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

الصحة الكشف الطبى قطاع غزة 21 مصابا رعاية طبية المستشفيات

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