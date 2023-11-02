الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز سائق دهس سيدة فى البساتين

حجز سائق
حجز سائق

قررت جهات التحقيق فى البساتين الجزئية، حجز سائق سيارة ميكروباص، علي ذمة التحريات والتحقيقات التى تُجرى في اتهامه بدهس سيدة اثر اصطدامه بها أثناء عبورها الطريق.

وكلفت رجال المباحث بالتحرى حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وصرحت بدفن جثة المتوفاة، وتسليمها لذويها.

البداية كانت بورود إخطار من أحد المستشفيات يفيد باستقباله إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم مصابة باضطراب فى درجة الوعى واشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" اصطدمت بها حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار تاركًا السيارة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وعلل هروبه خوفًا من المُساءلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البساتين حجز سائق سيارة ميكروباص التحريات سيدة

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