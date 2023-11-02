إسرائيل ترد على حزب الله بقصف أماكن جديدة على حدود لبنان

أفادت مراسلة قناة “الغد الإخبارية" أن إسرائيل تقصف أماكن جديدة على حدود لبنان؛ ردًّا على القصف الأخير لحزب الله، مؤكدة أن الوضع تطور بشكل سريع الساعات الأخيرة.

وأشارت مراسلة الغد الإخبارية إلى أن الوضع محتقن في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه سقطت 3 قذائف إسرائيلية بجنوب لبنان، وذلك ردًا على الهجمات التي شنها حزب الله.

ونوهت مراسلة الغد الإخبارية إلى سقوط قذائف على أطراف بلدة عيترون جنوبي لبنان، إضافة إلى قذائف إسرائيلية أخري بالأماكن المحيطة بالقواعد العسكرية الإسرائيلية.