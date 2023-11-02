الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة عسكرية إسرائيلية بمزارع شبعا

حزب الله
حزب الله

كشفت مراسلة قناة "الغد"، بأن تنظيم حزب الله اللبناني أعلن عن استهداف مقر قيادة عسكرية إسرائيلية في ثكنة زبدين بمزارع شبعا، وذلك ردًا على الرشقات الصاروخية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأفادت مراسلة قناة الغد الإخبارية، من جنوب لبنان، بأن حزب الله استهدف مقر القيادة العسكرية بطيارتين مسيرتين محملتين بالقذائف.

وأشارت مراسلة قناة الغد الإخبارية، إلى أن حزب الله أعلن أنه بدأ في الحرب بمسيرات محملة بالقذائف، مشيرة إلي أن الأمين العام لحزب الله من المقرر أن يتحدث غدًا.

قيادة عسكرية مقر قيادة عسكرية إسرائيلية مزارع شبعا مراسلة قناة الغد حزب الله قناة الغد الإخبارية

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