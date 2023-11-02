الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعة: نحن على استعداد للمشاركة في دعم أهالينا في غزة

حياة كريمة
"حياة كريمة"

أطلقت "حياة كريمة" مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم أشقاءنا في فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات إلى غزة في المبادرة دي المرحلة الأولى الأطفال بيشاركوا فيها لتجهيز المساعدات تحت شعار "من طفل لطفل"، بمشاركة طلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية ودعم أهالينا في فلسطين.

وتضامنت حياة كريمة دعم كامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصبية التي تشهدها البلد الشقيق.

وأعلنت المؤسسة عن توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

IMG-20231102-WA0004

يأتي ذلك انطلاقًا من دور “حياة كريمة” الريادي في التنمية داخل مصر وخارجها، والوقوف مع الدول الشقيقة في أزماتها وأوقاتها العصبية.

‏وأكدت حليمة عبدالستار، متطوعة بمؤسسة حياة كريمة، أحد أهالي مدينة بئر العبد بشمال سيناء: «على استعداد للمشاركة في تقديم سبل الدعم لأهالينا في غزة بالجهود المادية والمعنوية والخبرات المتحققة من خلال جهودها التنموية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أضافت أن هذه المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي لدعم أعالينا في غزة لتعزيز الدور القيادي لمصر في المنطقة العربية التي لطالما كانت درة التاج لدول المنطقة كما تعكس أولوية القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتقديم أوجه الدعم الممكنة انطلاقًا من دور حياة كريمة الريادي في التنمية داخل مصر وخارجها، والوقوف مع الدول الشقيقة في أزماتها وأوقاتها العصبية.

وأعربت حياة كريمة عن أسفها العميق لتصاعد العنف في قطاع غزة، والذي يهدد السلام الدولي، معلنةً عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

كريمة حياة كريمه مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة من إنسان لإنسان

مواد متعلقة

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم الأشقاء فى فلسطين

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: سيارات السفارة الأمريكية تنتظر مواطنيها أمام معبر رفح

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

كم عدد سكان إسرائيل 2023.. مفاجأة صادمة فى الأرقام

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

حتى لا تتكرر مأساة فايلر وموسيمانى.. كيف نمنح كولر تقييمًا عادلًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى