متطوعة: نحن على استعداد للمشاركة في دعم أهالينا في غزة

أطلقت "حياة كريمة" مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم أشقاءنا في فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات إلى غزة في المبادرة دي المرحلة الأولى الأطفال بيشاركوا فيها لتجهيز المساعدات تحت شعار "من طفل لطفل"، بمشاركة طلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية ودعم أهالينا في فلسطين.

وتضامنت حياة كريمة دعم كامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصبية التي تشهدها البلد الشقيق.

وأعلنت المؤسسة عن توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور “حياة كريمة” الريادي في التنمية داخل مصر وخارجها، والوقوف مع الدول الشقيقة في أزماتها وأوقاتها العصبية.

‏وأكدت حليمة عبدالستار، متطوعة بمؤسسة حياة كريمة، أحد أهالي مدينة بئر العبد بشمال سيناء: «على استعداد للمشاركة في تقديم سبل الدعم لأهالينا في غزة بالجهود المادية والمعنوية والخبرات المتحققة من خلال جهودها التنموية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أضافت أن هذه المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي لدعم أعالينا في غزة لتعزيز الدور القيادي لمصر في المنطقة العربية التي لطالما كانت درة التاج لدول المنطقة كما تعكس أولوية القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتقديم أوجه الدعم الممكنة انطلاقًا من دور حياة كريمة الريادي في التنمية داخل مصر وخارجها، والوقوف مع الدول الشقيقة في أزماتها وأوقاتها العصبية.

وأعربت حياة كريمة عن أسفها العميق لتصاعد العنف في قطاع غزة، والذي يهدد السلام الدولي، معلنةً عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق.