مخاوف من قفزات في أسعار الغاز والطاقة.. وخبير اقتصادي يحذر

كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد شادي، حقيقة اشتعال أسعار الطاقة متأثرة بالحرب على غزة، خاصة وأن هذا ماحدث في حرب أكتوبر 73.



وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،إن ماحدث في 73 كان منعا سياسيا، أي كان باتفاق جميع الدول العربية وقف المعروض من النفط للأسواق، لذا كان من الممكن أن تتحكم الدول العربية في الأسعار عن طريق المعروض.

علاقة قطر بارتفاع أسعار النفط

وأضاف: "إذا حدث استهداف لطرق نقل النفط سواء مضيق باب المندب، أو مضيق هرمز، أو على منشآت النقل بالذات للسعودية، سوف يتكلف الاقتصاد العالمي وقتا طويلا لإعادتها مرة أخرى، في ظل ضغوطات زمنية وسياسية قد تطيل أمد المشكلة".



وتابع: "تخوفات البعض من استهداف منشآت النفط، جعل هناك المزيد من الطلب عليه، ماأدى إلى زيادة أسعاره، وهو ماأدى إلى رفع حوالي 30% أيضا من سعر الجاز، وليس فقط لتوقف الغاز الإسرائيلي، ولكن لتخوفات من إعاقات تحدث للغاز القطري".



وواصل: "قطر تعد المصدر الثالث الأكبر في العالم، وبالتالي في حالة حدوث لاستهداف الغاز القطري سنشهد قفزات في أسعار الغاز، وليس فقط مجرد ارتفاعات في الأسعار".