الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا: ملتزمون بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أى دولة أخرى

القائمة بأعمال السفير
القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر إليزابيث جونز

قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر، إليزابيث جونز، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي".

وأضافت "جونز"، في بيان للسفارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى".

ورحبت الدبلوماسية الأمريكية أيضًا بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي، بشأن عبور عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية للمعبر قادمين من الجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن القيادة الأمريكية ممتنة للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة.

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بمشاركة مصر والولايات المتحدة.. جهود دبلوماسية لوقف القتال في غزة

 

دخول المئات من مزدوجى الجنسية عبر معبر رفح

هذا، ووصل 400 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، ومن المقرر وصول 200 آخرين، ليصل إجمالي عدد الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من المعبر اليوم إلى نحو 600، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

ونقل مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، ردود أفعال حاملي الجنسيات المزدوجة والمصابين والمرافقين لهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري الدولي.

وقال إنهم عبّروا عن مدى سعادتهم بخروجهم من الأراضي الملتهبة نارًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفرق بين الشجر والبشر، متابعًا أن هول الصدمات جراء القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وفقدان ذويهم وأعداد كبيرة من النساء والأطفال جعل حالتهم النفسية سيئة للغاية.

وأضاف أن "هناك حالة تماسك بين المصابين وذويهم الذي يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية لأنهم في مرحلة لا بد من الاستمرارية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، معبرين عن بقائهم في تلك الملحمة- كما وصفوها، داخل قطاع غزة، من قصف مستمر لقوات الاحتلال ومقاومة تصمد وتحاول الخروج من هذه الأزمة".

وكشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عن أن 70 من موظفيها قُتِلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، قد أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بغزة بقنابل الفسفور.

وأشارت إلى مسيرات تجوب مدن الضفة الغربية تضامنًا مع قطاع غزة الآن.

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"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر إليزابيث جونز سيادة مصر ضمان عدم تهجير الفلسطينيين معبر رفح الحدودي قطاع غزة

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