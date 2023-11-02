الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" ببنى سويف

المعلمين
المعلمين

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، التي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف تثقيف وتأهيل الكوادر من العاملين في المجال التربوي بقطاع التربية والتعليم من خلال برنامج دبلوم مهني مكثف، ضمن خطة الدولة لإعداد قيادات شابة لديها الكفاءة والقدرة على قيادة عجلة التقدم وفي إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبدالتواب،لاستعراض تفاصيل لقائه  بعدد من معلمي بني سويف من خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000مدير مدرسة من المعلمين الشباب المتميزين ذوي الكفاءة، والذين تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل شامل على مدار 6 أشهر وفق معايير علمية وفنية وتوجت باجتيازهم برنامج دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، تمهيدًا لتولى إدارة المدارس، لتحقيق التغيير المنشود والارتقاء بمنظومة العملية التعليمية.

وخلال لقائه بهم، حرص وكيل التعليم على مناقشة المديرين الشباب وهم نجلاء بدوي،أحمد سيد، محمود عثمان، سحر بهنساوي، محمد راشد، شرين جودة، محمود نادي، حيث تم الاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق الاستفادة من قدراتهم للنهوض بالعملية التعليمية، مع التأكيد  على أهمية تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة، وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات لنجاح المبادرة للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تطوير أداء الإدارة المدرسية لاختيار أكفأ العناصر.

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