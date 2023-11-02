الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي قرية منيل موسى ببني سويف يشكون تسريب للمياه الجوفية

مجهودات
مجهودات

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها. 

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بعدد من الجهود والأنشطة الميدانية، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف هاني الجويلي رئيس المدينة، عن رفع القمامة والمخلفات من شارع عبد السلام عارف وكورنيش النيل وطريق السادات والأزهري والطريق الدائري والمدخل الشمالي للمدينة وطريق ديمو وشارع بورسعيد وشارع صلاح سالم، وجمع المخلفات المنزلية بعدد من قرى المركز، بجانب إزالة في المهد لعدة حالات تعد بالبناء المخالف على مساحات متفرقة من الأرض الزراعية بزمام قرى بني هارون، إهوة، باها، بليفيا، والدوالطة.

واستجابة لشكاوى المواطنين قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة مدحت صلاح رئيس المدينة، بمتابعة الإجراء الفنية المنفذة حيال شكوى بعض أهالي قرية منيل موسى  والمتضررين من وجود تسريب للمياه الجوفية ببعض بأحد شوارع القرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن لإزالة أسباب الشكوى، فيما واصلت الوحدة جهودها اليومية في ملف النظافة والتجميل، فضلًا عن تكثيف العمل بملف التعديات، حيث تم إزالة عدة حالات تعد في المهد على الأرض الزراعية ببغض قرى المركز.

وفي سياق متصل نفذت الوحدة المحلية بالواسطى تحت إشراف حمادة راضي رئيس المركز حملة مكثفة لرفع المخلفات والقمامة وتجريف الأتربة وجمع المخلفات المنزلية بشوارع المدينة والمركز، استهدفت الحملة قرى الميمون وأبوصير الملق وقمن العروس وإطواب وإنفسط وميدوم، فضلًا عن شوارع المدينة والتي شملت (أحمد عرابي – سعد زغلول – الإبراهيمية – طراد النيل –المينا - فجر الإسلام  – كليوباترا- جلال – شريف – الروضة - صميدة – الوزير – ملطى- المنيل- أبوسعدة- الجمهورية – المسجد –الزاوية – مصطفى النحاس – العمدة – الشريف – أبو المعاطي) والتي تم  خلالها رفع 260 طن من المحطة الوسيطة وتوريدها لمصنع التدوير بكوم أبو راضي،  هذا بالإضافة إلى إزالة التعديات في مهدها على الأرض الزراعية بقرى المركز.

بني سويف الواسطي ببا الفشن القرية

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