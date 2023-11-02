كوريا: إجلاء عائلة كورية جنوبية من قطاع غزة عبر معبر رفح

أعلنت كورية الجنوبية، عن إجلاء عائلة كورية جنوبية تعيش في قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم.

وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وصول جميع الكوريين الجنوبيين المقيمين في قطاع غزة، وهم عائلة مكونة من 5 أفراد إلى مصر بعد عبور معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، بحسب ما أفادته وكالة "يونهاب".

وقالت الوزارة إنها أرسلت القنصل لسفارة كوريا الجنوبية في مصر إلى معبر رفح الحدودي، وتقدم المساعدة القنصلية للعائلة، بما في ذلك الإقامة والفحوصات الطبية.

وأضافت الوزارة أن الحكومة الكورية الجنوبية حافظت على اتصالات وثيقة مع العائلة لضمان سلامتهم منذ الصراع المسلح بين إسرائيل وحماس، وبذلت جهودا دبلوماسية مختلفة لمساعدة العائلة على عبور الحدود في أقرب وقت.

يذكر أن أفراد العائلة هم امرأة كورية جنوبية في الأربعينات من عمرها، وزوجها من أصل فلسطيني، و3 أطفال.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أنه تم السماح لنحو 600 مواطن أجنبي، بما في ذلك الكوريون الجنوبيون، بالمغادرة من معبر رفح اليوم الخميس.

استقرار الشرق الأوسط

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، عن أن السلطة الفلسطينية لن تقبل العودة إلى قطاع غزة إلا ضمن حل سياسي يشمل كامل الأراضي المحتلة عام 1967 التي تشمل الضفة والقطاع.

لكن على الجانب المقابل، تواجه الولايات المتحدة وإسرائيل انقسامًا بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، إذ تحاول إدارة الرئيس جو بايدن تقديمها كـهيئة حاكمة في غزة، بينما يعمل أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إضعافها وحجب التمويل عنها، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس".

الصحيفة ترى أن الانقسام يأتي مع تزايد قلق الأمريكيين بشأن الوضع الراهن في الضفة الغربية، معتبرة أن السلطة الفلسطينية ضعيفة بالفعل، وعلى وشك الانهيار، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين، ما يهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط بشكل أكبر بعد الحرب على قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع عزة

ويتواصل لليوم الـ27 العدوان الإسرائيلي على قطاع عزة من البر والبحر والجو مستهدفا المنازل، والبنايات السكنية، والمدارس، والمساجد، والممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.