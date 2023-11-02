الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا: إجلاء عائلة كورية جنوبية من قطاع غزة عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

أعلنت كورية الجنوبية، عن إجلاء عائلة كورية جنوبية تعيش في  قطاع غزة  إلى  مصر عبر معبر رفح اليوم. 

وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وصول جميع الكوريين الجنوبيين المقيمين في قطاع غزة، وهم عائلة مكونة من 5 أفراد إلى مصر بعد عبور معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، بحسب ما أفادته وكالة "يونهاب".

وقالت الوزارة إنها أرسلت القنصل لسفارة كوريا الجنوبية في مصر إلى معبر رفح الحدودي، وتقدم المساعدة القنصلية للعائلة، بما في ذلك الإقامة والفحوصات الطبية. 

وأضافت الوزارة أن الحكومة الكورية الجنوبية حافظت على اتصالات وثيقة مع العائلة لضمان سلامتهم منذ الصراع المسلح بين إسرائيل وحماس، وبذلت جهودا دبلوماسية مختلفة لمساعدة العائلة على عبور الحدود في أقرب وقت. 

يذكر أن أفراد العائلة هم امرأة كورية جنوبية في الأربعينات من عمرها، وزوجها من أصل فلسطيني، و3 أطفال. 

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أنه تم السماح لنحو 600 مواطن أجنبي، بما في ذلك الكوريون الجنوبيون، بالمغادرة من معبر رفح اليوم الخميس.

txt

أستاذ علاقات دولية: لم تنجح أي دولة بوقف التصعيد في غزة إلا مصر

استقرار الشرق الأوسط

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، عن أن السلطة الفلسطينية لن تقبل العودة إلى قطاع غزة إلا ضمن حل سياسي يشمل كامل الأراضي المحتلة عام 1967 التي تشمل الضفة والقطاع.

لكن على الجانب المقابل، تواجه الولايات المتحدة وإسرائيل انقسامًا بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، إذ تحاول إدارة الرئيس جو بايدن تقديمها كـهيئة حاكمة في غزة، بينما يعمل أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إضعافها وحجب التمويل عنها، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس".

الصحيفة ترى أن الانقسام يأتي مع تزايد قلق الأمريكيين بشأن الوضع الراهن في الضفة الغربية، معتبرة أن السلطة الفلسطينية ضعيفة بالفعل، وعلى وشك الانهيار، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين، ما يهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط بشكل أكبر بعد الحرب على قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع عزة

ويتواصل لليوم الـ27 العدوان الإسرائيلي على قطاع عزة من البر والبحر والجو مستهدفا المنازل، والبنايات السكنية، والمدارس، والمساجد، والممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

كورية الجنوبية مصر معبر رفح وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قطاع غزة

الأكثر قراءة

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

ماذا قال كولر للاعبى الأهلى بعد توديع الدورى الإفريقى أمام صن داونز؟

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أمريكا: ملتزمون بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أى دولة أخرى

جيش الاحتلال: أحبطنا شبكة "صيد القطط" لانتزاع معلومات من قواتنا لصالح حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان