الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علاقات دولية: لم تنجح أى دولة بوقف التصعيد فى غزة إلا مصر

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية مصرية، وبالتالي تتحرك في إطار العمل على وقف إطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة نجحت في حلحلة المشهد الإنساني المعقد في قطاع غزة، فضلًا عن ممارسة دورها الكبير في الضغط على الأطراف الدولية والجانب الإسرائيلي لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، إذ أنه كان هناك تعنت واضح من الجانب الإسرائيلي وحكومة نتنياهو التي تسعى بكل قوة إلى خنق قطاع غزة.

وتابع: «الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني متكررة منذ 2014، ولم تنجح أي دولة في العالم بوقف التصعيد في قطاع غزة ووقف إطلاق النار إلا الدولة المصرية».

وأشار إلى أن مصر لن ولم تسمح بتصفية القضية الفلسطينية كونها مؤمنة بأن إحلال السلام في الشرق الأوسط يأتي من خلال حل الدولتين.

لاعتداءات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني لدولة المصرية القضية الفلسطينية غزة

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