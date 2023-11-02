الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي: التهجير سينهي المشروع الوطني الفلسطيني

أيمن الرقب المحلل
أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني

قال أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يثمن الدور المصري الكبير في القضية، والتي عبرت عنه خلال السنوات الطويلة الماضية، مؤكدًا أن مصر دائمًا ما تعتبر أن الأمن الفلسطيني قضية أمن قومي مصري.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر منذ اليوم الأول للحرب كان لها موقف جريء، وأن عواصم عربية ذهبت خلف الموقف المصري.

وأكد أن مصر من اليوم الأول تحاول أن توقف هذه الحرب، واستخدمت الدبلوماسية الخشنة بالإصرار على عدم خروج مزدوجي الجنسية من معبر رفح إلا بدخول المساعدات الإنسانية، بجانب أن مصر رفضت بشكل واضح إزاحة المواطنين داخل قطاع غزة، منوهًا بأن تهجير الفلسطينيين سينهي المشروع الوطني الفلسطيني، وأن تماسك الموقف المصري رفع من عزيمة الشعب الفلسطيني ورفع قيمة الصراع بشكل كبير.
 

قضية أمن قومي مصري مصر القضية الشعب الفلسطيني

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