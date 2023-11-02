انطلاق أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالأردن

تنطلق اليوم فعاليات أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالعاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان ”فلسطين القضية العادلة”، بحضور عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

تستمر أعمال المكتب الدائم للاتحاد لمدة ثلاثة أيام ومن المقرر مناقشة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة ومجزرة مخيم جباليا، وسبل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

فشل الأمم المتحدة في إيقاف الحرب على غزة

كما سيتم مناقشة فشل الأمم المتحدة في إيقاف الحرب على غزة وسبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما سيبحث الاجتماع الرفض الفلسطيني العربي لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لتصفية قضيتهم.

وكان نقيب المحامين عبدالحليم علام قد أعلن عن إدانته الكاملة للمذابح المروعة التي ارتكبتها العصابة الصهيونية الإجرامية، وطالت المستشفى المعمداني، ومخيم جباليا بقطاع غزة، وكافة جرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال.

نقابة المحامين المصرية تدين مجزرة مخيم جباليا

وأصدرت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن المذبحة التي ارتكبتها عصابة الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا بقطاع غزة.

وأعلنت نقابة المحامين عن إدانتها الكاملة للمذبحة المروعة التي ارتكبتها العصابة الصهيونية الإجرامية، وطالت مخيم جباليا بقطاع غزة، جراء تعرضه لقصف وحشي بستة أطنان من المتفجرات، وهو ما أسفر عن دمار لحي سكني كامل وسط المخيم، وراح ضحيته ما يزيد عن 400 شهيد، والمئات من الجرحى معظمهم من الأطفال.

وتؤكد نقابة المحامين أن هذه المذبحة تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، تضاف إلى مسلسل الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق المدنيّين من أبناء الشعب الفلسطيني المحتل، من دون حساب ولا رقيب.

وحذرت نقابة المحامين من خطورة استمرار صمت المجتمع الدولي، وعدم التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها؛ باعتبارها جرائم حرب، لأن استمرار ترك الحبل على الغارب لهذا الكيان الغاصب، قد يؤدي إلى انفجار وشيك للمنطقة بأكملها.

وناشدت النقابة بضرورة التدخل لإنقاذ المستشفيات من التوقف عن العمل، بسبب نقص الوقود ووسائل العلاج لإنقاذ ضحايا المذبحة من الجرحى والمصابين، مع تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما ينذر بكارثة يصعب تداركها.