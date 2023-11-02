الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المستفيدون من “بيتك عمران”: باب رزق جديد لـ 80 أسرة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

عملت مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على توفير 80 مشروع اقتصادي من فئة المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، بكافة أوراق اعتمادهم وتراخيصهم إلى 80 أسرة من أجل فتح أبواب رزق لهم، ومساعدتهم في الحصول على دخل يومي ثابت، وذلك ضمن مبادرة " بيتك عمران".

كما قدمت مبادرة بيتك عمران، خلال الفترة الماضية 600 ألف مشروع من فئة المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وخصصت جزء كبير منهم لذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة المعيلة، وكبار السن، وأشارت المبادرة أنها تستهدف الفئات التي تحتاج إلى توفير مصدر دخل ثابت لها.

وأطلقت “حياة كريمة” بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عدد كبير من مجموعات الرصد والبحث التابعة لها في شوارع الرقى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، في ربف وصعيد مصر من أجل البحث عن الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير مشروعات لهم ضمن مبادرة بيتك عمران.

واستمعت "الدستور" لردود أفعال عدد من المواطنين المستفيدين من مبادرة " بيتك عمران"، للوقوف على مدى تأثير هذه المبادرة عليهم.

مستفيدون من " بيتك عمران":" فتحت بيوت غلابة كتير"

قال أحمد محمود، أحد المستفيدين من مبادرة " بيتك عمران"، في تصريحات لـ" الدستور"، إن المبادرة تعمل على توفير مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، للأهالي الذين يفتقرون إلى مصادر الدخل الثابتة، منوهًا:" حياة كريمة بتشتغل أنها فعلًا توفر مصادر رزق للأهالي من أجل تحسين وضعهم المالي والاقتصادي والاجتماعي".

وأوضح  محمد عبدالله،، مستفيد من المبادرة، أنها وفرت الآلاف من المشروعات للأهالي الذين كانوا يحتاجون إلى مصدر دخل، مشيرًا:" أصبح للفئات المهمشة سواء ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن  أو ذوي الاحتياجات الخاصة مصدر دخل ثابت"

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