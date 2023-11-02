سفير الاتحاد الأوروبى: "أسبوع القاهرة للمياه" حقق نجاحًا كبيرًا ومصر دولة متميزة فى مجال الطاقة المتجددة

أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، اليوم الخميس، أن أسبوع القاهرة للمياه في دورته السادسة حقق نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مصر تعد دولة متميزة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

وأعرب برجر، في مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في دورته السادسة، اليوم، عن سعادته لنجاح فعاليات الدورة السادسة، مشيرًا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه فعالية ناجحة بالنسبة لمصر والاتحاد الأوروبي وعلى نطاق أوسع بالنسبة لإفريقيا؛ نظرًا للتركيز الكبير على التعاون بين الاتحاد من أجل المتوسط وإفريقيا، حيث نقوم بدعم فعاليتين أساسيتين مع البنك الإفريقي للتنمية وعدد آخر من المنظمات.



وأشار إلى أن 26 منظمة دولية تمثل 24 دولة شاركت في أسبوع المياه لهذا العام، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 25 فعالية دولية وإقليمية تم تنظيمها في إطار أسبوع المياه في دورته السادسة، والذي شارك فيه ما يقرب من ألفي شخص.

توفير 20 ألف فرصة عمل

ووجّه السفير الأوروبي الشكر للحكومة المصرية ووزارة الموارد المائية والري لعقد هذا الأسبوع، مستعرضًا أهم نتائج أسبوع القاهرة للمياه في دورته السادسة، حيث أعاد التأكيد على أهمية مصر في قطاع المياه بالبحر المتوسط وفي إفريقيا، لا سيما وأن منطقة جنوب المتوسط هي الأكثر معاناة من شح المياه، مشيرًا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه جذب الخبراء وأبعاد الاستثمارات اللازمة للتصدي لهذا الوضع.

وأضاف أن مصر أكدت مكانتها كمركز للحوار حول قضايا المياه من خلال أسبوع القاهرة للمياه، مشيرًا إلى أننا أكدنا التزام الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في دعم قطاع المياه في مصر، حيث إننا نقوم باستثمار نصف مليار يورو في قطاع المياه في مصر، ما يوفر ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل، و6 آلاف وظيفة على المدى القصير.

وقال "برجر" إن الاتحاد الأوروبي أسهم في توفير نفاذ أكبر للمياه لحوالي ٢٠ مليون مصري، بالتالي فإن إسهام الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه بمصر تم التأكيد عليه خلال أسبوع القاهرة للمياه.



وأشار إلى توقيع عدد من المنظمات والبنوك على اتفاقيات مع نظرائها في مصر خلال الفعالية لتعميق الشراكة في قطاع المياه، حيث إن هناك تركيزًا كبيرًا على الهيدروجين وتحلية المياه وتأكيدًا على وضع البنية التحتية اللازمة من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر في المستقبل، ليس فقط بالنسبة للمياه بل لقطاعات أخرى.

وأضاف أنه تم التركيز خلال أسبوع المياه على الطاقة المتجددة، موضحا أن مصر مكان متميز لإنتاج الطاقة المتجددة، لافتا إلى الرابط الكبير بين الطاقة والمياه والغذاء وهو ما يعود بنا إلى النقاشات التي جرت العام الماضي خلال مؤتمر المناخ حول شح المياه، حيث أُطلقت مبادرة "نُوفّي"، حيث تأخذ مصر مركز الطليعة في إرساء هيكل جديد ومبتكر في هذا الإطار، مؤكدا أن مصر تسهم بخمسة ملايين يورو من المنح في هذه المبادرة.