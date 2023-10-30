الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الدستور لسفير الاتحاد الأوروبى: "نرفض موقفكم السلبى من جرائم الاحتلال"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل وفد من حزب الدستور برئاسة جميلة إسماعيل، ظهر اليوم الإثنين، كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لتسليمه خطاب المكتب السياسي للحزب.

وأعد المكتب السياسي لحزب الدستور الأسبوع الماضي، خطة متكاملة لزيارة عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية ومخاطبة عدد من البرلمانيين والأحزاب الأوروبية، وأعلنت عنها رئيسة الحزب في كلمتها خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركة المدنية، احتجاجًا علي موقف الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة وتحميلها مسئولية الضغط علي حكوماتها لإنهاء عزلة غزة ووقف الدعم العسكري والاقتصادي الذي تقدمه هذه الدول للآلة العسكرية لليمين المتطرف والتي تنفذ يوميًا خططها الدموية في القتل علي الهوية وتصفية القضية الفلسطينية.
وأعربت رئيسة الدستور عن استنكار الحزب للموقف المعلن للاتحاد الأوروبي من ممارسات الكيان الصهيوني رغم ما لدي الاتحاد من مواثيق ومبادئ تحترم حقوق الإنسان، وقالت إن العار سيلاحق كل شريك ومتواطئ ولو بالصمت علي الجرائم الانسانية الكبري.

وشددت إسماعيل في اللقاء علي أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار لأن وقف النزيف ووضع حد لأعداد الضحايا من شهداء ومصابين وتشريد عشرات الآلاف أهم من تدبير المساعدات الإنسانية، لأن مهما كان حجم المساعدات فلن تكفي في ضوء الأعداد الكبيرة التي تضاف يوميًا نتيجة القصف الوحشي المستمر.

واستشهدت "إسماعيل" في اللقاء الذي حضرته أنطونيا زافيري المستشار السياسي للاتحاد وحمدي قشطة العضو بالحزب ومسئول العمل الجبهوي، بما ورد في خطاب الحزب والذي أودعته بالعربية والإنجليزية مؤكدة: "نحن في حزب الدستور نرفض موقفكم من جرائم الاحتلال في غزة، ونطالبكم بموقف يعبر عن احترامكم للقانون الدولي والثوابت التي بني عليها المجتمع الدولي، وحث حكوماتكم على التحرك العاجل في الأمن المتحدة ومجلس الأمن من أجل إجبار حكومة الاحتلال على وقف حربها المتوحشة على المدنيين، والبداية تكون من الوقف الفوري لإطلاق النار ضد الشعب الفلسطيني في غزة. 

وتابعت: "كما نأمل في حزب الدستور أن يكون موقفكم دفاعًا عن قيم ومبادئ تحترم حقوق الإنسان، ولا تدعم جرائم الاحتلال والآلات العسكرية المسلحة ضد المدنيين العزل في فلسطين".

يذكر أن كريستيان بيرجير نمساوي الجنسية ودارس للقانون وخبرته ممتدة من التسعينيات إلي اليوم في الملف الفلسطيني، حيث بدأ عمله في ١٩٩٧ في قطاع غزة، ثم عاد إليها من ٢٠٠٨ إلي ٢٠١١ كسفير للاتحاد الأوروبي في القدس وعمل بشكل خاص علي اتفاقيات السلام واتفاقية رفح، وقد استعرض لرئيسة الحزب عددًا من الصور واللوحات من أرشيفه عن عمله في فلسطين  منذ ١٩٩٧. 

الأكثر قراءة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة