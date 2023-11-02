الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المصرية لنقل الكهرباء" تتعاقد على تنفيذ خطوط هوائية بمنطقة القناة

خلال التوقيع
خلال التوقيع

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي صباح، اليوم، عقدا مع تحالف شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) وشركة وادي النيل للمقاولات، لتنفيذ الخطوط الهوائية جهد 220 ك0ف التابعة لمنطقة كهرباء القناة بنظام تسليم مفتاح، وتتضمن الخط الهوائي (أنجي، تويوتا، أرواسكوم) / S4 بطول 36،5 كم، أيضا الخط الهوائي (النويس / S4) بطول 2،7 كم.

ويهدف المشروع إلى تفريغ القدرة المولدة من محطات انتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 1000م وات بمنطقة خليج السويس بنظام BOO والمتوقع التشغيل التجارى لها فى ديسمبر 2024، وتبلغ القيمة الاجمالية للخطين حوالى  713 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل الى حوالى 8 شهور من تاريخ أمر الإسناد.

جهود الدولة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء

وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ان التوقيع يأتي استمرارًا لجهود الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء لجميع أنحاء الجمهورية، وفي إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة من رياح وشمس.

كانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي، وقعت عقدا مع الائتلاف المكون من شركة "جيزة باور" للصناعة ومؤسسة النماء للمقاولات، لإحلال جزء من الكابل القائم مزدوج الدائرة المعتمدية / برقاش جهد 66 ك.ف. بطول 9 كم والمتعارض مع محور الطريق الأبيض الذي يعتبر من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة.

يتضمن العقد توريد وتركيب كابلات أرضية قطاع 1×400 مم 2 وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بطول 9 كم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للتعاقد حوالي 237 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إخطار القبول واستلام الموقع خالي من المعوقات، ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

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