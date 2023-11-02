"رسلان ": مستعدون لمشاركة خبراتنا مع أشقائنا فى زامبيا بقطاع مياه الشرب

استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمقر الشركة أمس، كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارته لمصر، فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، والاطلاع على التجربة المصرية، والاستفادة منها، وخاصة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، واستعراض الأنشطة والمشروعات فى مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس ممدوح رسلان، بالوفد الزامبي، مشيدًا بما جاء في الاجتماع الذي جمع الوزيرين، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، وكارليس ميلوبى وزير البنية الاساسية بدولة زامبيا، أمس الأول بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن لقاءه بالوزير الزامبي جاء فى إطار توطيد العلاقات الطيبة بين البلدين، واستجابة لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بمشاركة التجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية والبنية الأساسية في نطاق عمل وزارة الإسكان مع أشقائنا في زامبيا، وعقد لقاءات بين المختصين من الوزارتين، لتبادل الخبرات المصرية الزامبية، حيث أكد رئيس الشركة القابضة للمياه، في هذا الصدد، استعداد الشركة وشركاتها التابعة، لاستقبال وفود عمل أو طلاب من دولة زامبيا في المدارس ومواقع العمل التابعة لها للتدريب والتعلم ومشاركة الخبرات بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور نائبى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، ومستشار قطاع المرافق بوزارة الإسكان للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وفي ذات السياق، أعرب كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، عن سعادته بالتواجد فى مصر، وما تحقق من طفرة تنموية غير مسبوقة والتعاون الكبير الذي يتم بين الدولة المصرية والدول الإفريقية فى مختلف المجالات، مؤكدًا حرصه على العمل على نقل التجربة المصرية فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأعرب السفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، عن امتنانه وتقديره لجهود الجانب المصري لترتيب زيارة العمل الناجحة لوزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية في زامبيا، والوفد المرافق له لمصر بشكل عام وللشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشكل خاص، مشيدًا بما شهده قطاع البنية التحتية والمياه والصرف في مصر من تطور ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، معربًا عن إعجابه بما تحقق من شراكات مع القطاع الخاص فى مجالات البنية التحتية لا سيما مرافق مياه الشرب.

اهتمام كبير بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى

وعقب ذلك، استعرض المهندس ممدوح رسلان، التجربة المصرية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤية وأهداف الشركة القابضة للمياه، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تجاوزت نسبة تغطية خدمة مياه الشرب 99% على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفًا أن قطاع الصرف الصحى شهد تطورًا ملحوظًا، وزيادة معدلات نسبة تغطية الصرف الصحى بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية تزامنًا مع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقال رئيس الشركة القابضة، إن مشروعات التعاون الدولي تعتبر أحد الأدوار والمساهمات الرئيسية التي تديرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ مشروعات برنامج الصرف الصحى القومي لقرى مصر، والذي توليه القيادة السياسية أهمية خاصة لتحسين تغطية خدمة الصرف الصحى بقرى مصر لتتناسب مع معدلات التغطية بالمدن، وتحسين المستوى المعيشي والصحي لسكان المناطق الأكثر احتياجًا، بما يتفق مع مفهوم التنمية الدولية لتحسين الظروف المعيشية وتحقيق رخاء مجتمعي وتنمية اقتصادية وصحية وتعليمية.

وأوضح أن الشركة القابضة للمياه، قد اتخذت إجراءات لتقليل نسبة المياه غير المحاسب عليها، من خلال خطة لتقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة DMA / DMZ لمراقبة والتحكم فى شبكات مياه الشرب، وتركيب أجهزة قياس ثابتة، ومنظومة إدارة الضغوط بشبكات مياه الشرب لتحسين توزيع الضغوط بالشبكات والحد من الكسور، قائلًا: "كل نقطة مياه نحافظ عليها هى مياه مدخرة للأجيال".