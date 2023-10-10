الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"إي خالص" توقّع بروتكول تعاون مع "القابضة لمياه الشرب" لتسهيل السداد الإلكتروني

م ممدوح رسلان
م ممدوح رسلان

في إطار فعاليات معرض "إكسبوتك ٢٠٢٣" الدولي الذي قامت بتنظيمه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقّعت كل من شركة "إي خالص" لخدمات المدفوعات الرقمية التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بروتوكولات تعاون لتسهيل خدمات السداد الإلكتروني وتوفير طرق دفع متعددة لعملاء الشركة القابضة، وتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير المياه للتسهيل على المواطنين.

وحضر التوقيع كل من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأحمد الطنطاوي عضو مجلس إدارة شركة "إي خالص".

تقديم خدمات تحصيل الفواتير وشحن كروت العداد مسبوق الدفع

ويشتمل التعاون على تقديم خدمات تحصيل الفواتير وشحن كروت العداد مسبوق الدفع عن طريق شبكة التحصيل التابعة لشركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، وكذلك إتاحة سداد قيمة الفواتير وشحن كروت العداد مسبوق الدفع لعملاء الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سواء نقدًا أو بالبطاقات البنكية من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية المملوكة للشركة القابضة.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تفتخر بالدور الفاعل لشركة "إي خالص" في التحول الرقمي داخل جمهورية مصر العربية بداية بالمؤسسات الحكومية وحتى القطاع الخاص فيما يخص خدمات المدفوعات الرقمية.

وأضاف أن المجموعة تعتز بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة، وذلك لتوفير أفضل الخدمات الرقمية للشركة في مجال المدفوعات الرقمية بما يخدم خطة التحول الرقمي ويسهم في تيسير المعاملات للمواطنين.

ومن جانبه أعرب المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة "إي خالص" التابعة لمجموعة "إي فاينانس"، مؤكدًا أن هذا التعاون تفعيلًا للدور الرائد الذي تقوم به الشركة القابضة في التحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان ودفع فواتير المياه إلكترونيا للعدادات المميكنة على مستوي الجمهورية، وتنظيم عملية التحصيل الإلكتروني.

ومن جهته قال أحمد الطنطاوي عضو مجلس إدارة شركة "إي خالص"، إن الشركة سوف تقدم كل ما لديها من إمكانيات لتنفيذ التعاون المشترك مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يخدم مصلحة كافة العملاء المواطنين، والمساهمة في تحقيق أفضل معايير التحول الرقمي للشركة القابضة لمياه الشرب باعتبارها مرفق قومي حيوي ومهم لكافة المواطنين.

معرض إكسبوتك ٢٠٢٣ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إي خالص اي فاينانس

مواد متعلقة

"سرحان": نجاح "إى فاينانس" فى إطلاق خدمات رقمية بقطاع السياحة

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة