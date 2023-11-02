الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا فرنسيس: كل حرب "هزيمة بحد ذاتها"

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

 شدد  البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان على ضرورة ألا نعتاد على الحرب، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في صناعة السلاح.

وتوقف بابا الفاتيكان عند الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وعاد ليؤكد أن كل حرب هي هزيمة بحد ذاتها وأن لا شيء يُحل بواسطة الحروب، بل يمكن كسب كل شيء من خلال السلام والحوار.

واعتبر البابا فرنسيس في تصريحات له أنه في الحرب - كما يحصل اليوم بين إسرائيل وحماس - تنتج عن كل صفعة صعفةٌ أخرى، لافتًا إلى أن الصراع يدور اليوم بين شعبين يتعيّن عليهما أن يعيشا جنبًا إلى جنب، في إطار الحل الحكيم، حل الشعبين والدولتين، وبموجب اتفاقات أوسلو التي تحدثت عن قيام دولتين وعن وضع خاص لمدينة القدس.

بعدها ذكّر فرنسيس بالصلاة التي رُفعت على نية السلام في الأرض المقدسة، الأسبوع الفائت، وأكد أن العالم يجتاز اليوم "ساعة مظلمة جدًا" ولا يجد القدرة على التفكير بوضوح، وهذا يشكل هزيمة إضافية، تزاد إلى الهزائم المتتالية التي شهدناها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لأن الحروب لم تتوقف. وقال إن المشكلة الرئيسة تكمن في صناعة الأسلحة التي باتت اليوم جاذبة للاستثمارات لكونها مربحة جدًا. ثم أشار الحبر الأعظم إلى أنه يتواصل هاتفيًا كل يوم مع الكهنة والرهبان والراهبات المتواجدين في غزة، لافتًا إلى أن الكنيسة المحلية تأوي حاليًا خمسمائة وثلاثة وستين شخصًا، معظمهم مسيحيون ويوجد بينهم بعض المسلمين. وهناك أطفال مرضى تعتني بهم راهبات الأم تيريزا.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صناعة السلاح حرب هي هزيمة إسرائيل وحماس

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