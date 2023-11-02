الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان نتيجة امتحان مسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد بـ10 محافظات

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات (المنيا، أسيوط، بني سويف، الشرقية، الأقصر، المنوفية، سوهاج، الفيوم، قنا، أسوان).

"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد في 8 محافظات

فتح باب التظلم على النتيجة 

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، وأكد الجهاز فتح باب التظلم لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات، بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين.

كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد أعلن الأسبوع الماضى عن نتائج مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من 8 محافظات هي(كفر الشيخ والدقهلية والغربية والقليوبية والبحيرة والاسكندرية ومطروح والوادي الجديد).

إعلان نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 

وفى وقت سابق، أعلن الاسبوع الماضي نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، للمتقدمين من محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).

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"التنظيم والإدارة" يتيح نتيجة امتحان المتقدمين في مسابقة وظائف النقل

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عقد اختبارات النسخة الثانية من مسابقة الـ30 الف معلم مساعد للعام 2023، خلال الفترة بين يومى أول أغسطس الماضى حتى 21 من شهر أكتوبر 2023، والتي شملت وظيفة معلم مساعد على مستوى محافظات الجمهورية، لسد العجز في التخصصات المطلوبة في وظائف معلمين وفق توجيهات القيادة السياسية حيث من المقرر تنظيم المسابقة لمدة 5 سنوات. 

ويستعد التنظيم والإدارة، لبدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني اعتبارًا من مطلع عام 2024 بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.

التنظيم والإدارة صالح الشيخ الامتحان الإلكتروني التظلم مسابقة 30 ألف معلم

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