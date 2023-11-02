الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الشرقية: التخلص من نفايات خطرة تم ضبطها فى مخزن غير مرخص

الدكتور هشام مسعود
الدكتور هشام مسعود

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن صحة المواطنين تأتي على رأس اهتمامات وأولويات الدولة التي تسعي جاهده إلى الارتقاء بصحة المواطنين وتقديم خدمات طبية لائقة لهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مثمنًا مجهودات  مديرية الشئون الصحية، بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، ورئاسة مركز الزقازيق، والأجهزة الأمنية، في ضبط نفايات طبية خطرة داخل مخزن لتدوير وتجميع المخلفات بقرية بردين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

وكلف المحافظ الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بسرعة الانتهاء من تنفيذ قرار النيابة العامة بالتخلص الآمن من النفايات الخطرة المضبوطة داخل المخزن، ونقلها إلى المحارق المخصصة لذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل تضم مدير إدارة العلاج الحر ومديرة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وإدارة مكافحة العدوى وإدارة الصيدلة بالمديرية ومديروحدة التدخل السريع بالمحافظة، وممثلي فرع جهاز شئون البيئة وقسم شرطة مركز الزقازيق وفرع هيئة الإسعاف ورئيس الوحدة المحلية ببردين، استمرت لمدة 5 أيام تم خلالها الدفع بعدد من السيارات المجهزة للنقل الآمن للنفايات الطبية الخطرة، وكذلك نقل النفايات العادية الصلبة بالمخزن، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مؤجر الأرض والمخالفين وتحرير المحضر رقم ٨١٦٠ جنايات قسم شرطة مركز الزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم الانتهاء من التخلص الآمن من النفايات المضبوطة بالمخزن ونقلها إلى المحارق المجهزة لذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار متابعة المنشآت الطبية الحكومية والخاصة للتأكد من مطابقة غرف وضع النفايات الخطرة للمعايير والاشتراطات الصحية طبقًا لمعايير الأمن والسلامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي من شأنها المساس بصحة وسلامة أبناء المحافظة.

وكيل وزارة الصحة النفايات الطبية الخطرة إدارة مكافحة العدوى هيئة الاسعاف المحارق المجهزة

مواد متعلقة

مسح تناسلي شامل وتلقيح إصطناعي لـ5 آلاف و172 رأس ماشية بالشرقية

محافظ الشرقية: إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمشاركة في الرؤية التنموية

مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الشرقية يستقبل 135 شكوى وطلب خلال أكتوبر الماضي

ضبط طن أسمدة زراعية و1000 لتر بنزين قبل بيعهم بالسوق السوداء في الشرقية

تنفيذ 9 دورات تدريبية لـ 643 شابا في برامج الحاسب الآلي بالشرقية

محافظ الشرقية يُقرر إيقاف عمال مقصرين برئاسة مركز ومدينة أبوكبير عن العمل

بـ10 تخصصات.. تنظيم قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية للأولى بالرعاية بالشرقية

بيطرى الشرقية يحصن 106808 رءوس أغنام وماعز ويرقّم 4515

الأكثر قراءة

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

أمريكا ترفض اعتبار استهداف إسرائيل للمدنيين "جريمة حرب"

استقالة أمير رمسيس من إدارة مهرجان القاهرة السينمائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان