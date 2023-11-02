الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فابريزيو رومانو: رودريجو يوقع عقده الجديد مع ريال مدريد اليوم

رودريجو
رودريجو

اقترب البرازيلي رودريجو جويس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، من توقيع عقد جديد مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

ويلعب رودريجو ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه من فريق سانتوس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.


ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن رودريجو بات قريبًا بشدة من تمديد عقده مع ريال مدريد، مؤكدًا أنه سيوقع على العقد الجديد اليوم.

وينتهي عقد رودريجو الحالي مع ريال مدريد بحلول 30 يونيو 2025.

وأضاف رومانو أن عقد رودريجو الجديد سيمتد حتى يونيو 2028.

ولعب رودريجو جويس 14 مباراة بقميص فريق ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع الآخر.


وأفاد فابريزيو رومانو أن العقد الجديد لرودريجو مع ريال مدريد سيتضمن شرطًا جزائيًا قيمته مليار يورو.

رودريجو جويس بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق سانتوس، وصعد من فريق تحت 20 عامًا للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2017 وقضى موسمين ضمن صفوفه قبل الرحيل لريال مدريد.


ولعب رودريجو 179 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للفريق، وسجل 39 هدفًا وصنع 33 لزملائه في الفريق، بينما شارك في 54 مباراة بقميص فريق سانتوس وسجل 13 هدفًا وصنع 6، من أصل 236 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته وسجل 54 هدفًا وصنع 39.

وتأتي خطوة تمديد عقد رودريجو بعد الإعلان عن تمديد عقد فينسيوس جونيور بشكل رسمي، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لتأمين وضع لاعبي الفريق الشباب، وتحسين الرواتب بعد تألقهم في الفترة الماضية.

كما لعب رودريجو 18 مباراة بقميص منتخب البرازيل الأول منذ مشاركته الأولى في 15 نوفمبر 2019 في ودية أمام الأرجنتين وسجل 4 أهداف وصنع آخر لزملائه في الفريق.

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