بينهم سيدتان.. حبس تشكيل عصابي لسرقة أموال شخص بعد اتهامه باستبدالها بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاستيلاء على مبلغ مالى من مالك مطبعة بالإسكندرية بحجة استبدال عملات محلية بأجنبية وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المجني عليه عن الواقعة، والتحفظ علي السيارة المستخدمة وباقي المبلغ المضبوط.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغا من مالك مطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، بحضوره الي مدينة الإسكندرية لاستبدال مبلغ مالى من العملة المحلية لعملات أجنبية، وحال تواجده بدائرة القسم فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص"، يستقلها أشخاص مُنتحلون صفة رجال شرطة، واصطحبوه داخل السيارة الأجرة "الميكروباص" واستولوا منه على المبلغ المالى وتم إنزاله عقب ذلك، وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث الجنائي وإجراء التحريات تم تحديد المتهمين وعمل كمين والقي القبض علي مرتكبى الواقعة وهم 11 متهما وهم "سيدتان و9 أشخاص" لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمون بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال قيام إحدى السيدتين، وأحد المتهمين باستدراج المجنى عليه بدعوى قدرتهم على توفير عملات أجنبية له، وعقب وصول المجنى عليه قام باقى المتهمين بارتكاب الواقعة.

وأرشدوا عن السيارة المستخدمة وجزء من المبلغ المستولى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالاسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة مسؤول بجهة حكومية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي هاتفه المحمول لفحصه.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من "أحد الأشخاص، لتضرره من قيام عاطل، بالاتصال عليه هاتفيًا منتحلًا صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية مدعيًا نفوذه وإتفق معه على تعيين نجل الشاكى بإحدى الوظائف الحكومية مقابل مبلغ مالى قام بتحويلها له على إحدى المحافظ الإلكترونية.

كشفت التحريات صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة والزعم بإنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكومية "على خلاف الحقيقــة".

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وعثر بحوزته على عدد 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على محادثات ورسائل نصية تفيد ممارسته ذلك النشاط الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات.