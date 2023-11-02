رئيس أموك: هدف الشركة العمل بدون حوادث أو إصابات

أطلقت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك » برئاسة المهندس عمرو لطفى العضو المنتدب فعاليات أسبوع السلامة بمواقع الشركة المختلفة، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة البترول و الثروة المعدنية ودعوة المهندس طارق الملا وزير البترول لكافة شركات قطاع البترول للقيام بعمل مراجعة لأداء منظومة السلامة والسلوكيات والممارسات الآمنة بمواقع العمل وآليات التعليم والتطور مع تعزيز مشاركة العاملين فى التحسين المستمر لمنظومة السلامة، وذلك لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية فى قطاع البترول.

وأجرى المهندس عمرو لطفى ومديرو العموم جولة تفقدية لجميع وحدات الشركة، وتم التأكيد على تنفيذ جميع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة بجميع مواقع الشركة المختلفة للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الاصابات وحوادث العمل.

وكشف «لطفي» للعاملين بالشركة عن أهداف شركة أموك فى الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالشركة، وأصول الشركة والبيئة التى نعمل بها وهذه الأهداف تتصدر قائمة أولوياتنا، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات بعملياتنا الرئيسية، والعمل بأمان بكافة أنشطة الشركة.

كما أكد ضرورة وضع المخاطر وظروف التشغيل نصب الاهتمام والتوجيه المستمر لتحسين مستويات السلامة العامة بالشركة، مؤكدا أن الهدف الرئيسى لشركة أموك هو العمل بدون حوادث أو إصابات خلال العمل، بالإضافة إلى ضرورة اخذ المبادرة في السلامة وايقاف اي أعمال غير آمنة وحث جميع العاملين علي الابلاغ الفوري عن اي اخطار كامنة قد تؤدي إلى أضرار.

كما قامت الإدارة العامة لقطاع السلامة بمواقع الشركة بعمل محاضرات بالتوعية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وعرض بعض الفيديوهات الخاصة بذلك.

ويعتبر قطاع البترول من أولى المؤسسات فى تطبيق عوامل السلامة والصحة المهنية ، سواءً فى شركات الإنتاج أو معامل التكرير أو شركات الغاز والمشروعات ، وهو عنصر و عامل مهم لضمان مسيرة عمل بدون أى حوادث ، لا سيما وأن منظومة العمل داخل شركات قطاع البترول تعتبر السلامة والصحة المهنية جزء أكبر لسلامة ونجاح عملها.