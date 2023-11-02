الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس أموك: هدف الشركة العمل بدون حوادث أو إصابات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك » برئاسة المهندس عمرو لطفى العضو المنتدب فعاليات أسبوع السلامة بمواقع الشركة المختلفة، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة البترول و الثروة المعدنية ودعوة المهندس طارق الملا وزير البترول لكافة شركات قطاع البترول للقيام بعمل مراجعة لأداء منظومة السلامة والسلوكيات والممارسات الآمنة بمواقع العمل وآليات التعليم والتطور مع تعزيز مشاركة العاملين فى التحسين المستمر لمنظومة السلامة، وذلك لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية فى قطاع البترول.

وأجرى المهندس عمرو لطفى ومديرو العموم جولة تفقدية لجميع وحدات الشركة، وتم التأكيد على تنفيذ جميع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة بجميع مواقع الشركة المختلفة للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الاصابات وحوادث العمل.

وكشف  «لطفي» للعاملين بالشركة عن أهداف شركة أموك فى الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالشركة، وأصول الشركة والبيئة التى نعمل بها وهذه الأهداف تتصدر قائمة أولوياتنا، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات بعملياتنا الرئيسية، والعمل بأمان بكافة أنشطة الشركة.

كما أكد ضرورة وضع المخاطر وظروف التشغيل نصب الاهتمام والتوجيه المستمر لتحسين مستويات السلامة العامة بالشركة، مؤكدا أن الهدف الرئيسى لشركة أموك هو العمل بدون حوادث أو إصابات خلال العمل، بالإضافة إلى ضرورة اخذ المبادرة في السلامة  وايقاف اي أعمال غير آمنة وحث جميع العاملين علي الابلاغ الفوري عن  اي اخطار كامنة قد تؤدي إلى أضرار. 

كما قامت الإدارة العامة لقطاع السلامة بمواقع الشركة بعمل محاضرات بالتوعية  الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وعرض بعض الفيديوهات الخاصة بذلك.

ويعتبر قطاع البترول من أولى المؤسسات فى تطبيق عوامل السلامة والصحة المهنية ، سواءً فى شركات الإنتاج أو معامل التكرير أو شركات الغاز والمشروعات ، وهو عنصر و عامل مهم لضمان مسيرة عمل بدون أى حوادث ، لا سيما وأن منظومة العمل داخل شركات قطاع البترول تعتبر السلامة والصحة المهنية جزء أكبر لسلامة ونجاح عملها.

رئيس أموك شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية اسبوع السلامة وزارة البترول طارق الملا وزير البترول قطاع البترول

مواد متعلقة

رئيس أموك: 1.5 مليون طن من المنتجات البترولية تم ضخها بالسوق المحلية

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين فى غزة لـ242

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها بسبب مصروف المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان