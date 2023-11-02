نيويورك تايمز: التصعيد فى غزة يهدد الاقتصاد العالمى الهش

حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها من تداعيات التصعيد الحالي في غزة والمخاوف من دخول حرب إقليمية، على الاقتصاد العالمي الهش بالفعل.

التصعيد في غزة

وقالت الصحيفة إن المخاوف من احتمال تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي، وتهدد بإضعاف النمو وإعادة إشعال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وتابعت: كانت الدول الغنية والفقيرة قد بدأت للتو في التقاط أنفاسها بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية استمرت 3 سنوات، بما في ذلك جائحة كوفيد 19 والغزو الروسي لأوكرانيا. فقد انخفض التضخم اللاذع، واستقرت أسعار النفط وتم تجنب الركود المتوقع.

والآن، تحذر بعض المؤسسات المالية الدولية الرائدة ومستثمري القطاع الخاص من أن التعافي الهش قد يتحول إلى وضع سيئ.

مخاوف على الاقتصاد العالمي

وقال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: "هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لصدمتين للطاقة في نفس الوقت"، في إشارة إلى تأثير الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز.

وقال: ولا تؤدي هذه الزيادات في الأسعار إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، بل تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، مما يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة، لا سيما في البلدان النامية.

وفي الوقت الحالي، تعاني الدول بالفعل من مستويات مرتفعة بشكل غير عادي من الديون، والاستثمارات الخاصة المتعثرة، وأبطأ انتعاش في التجارة منذ خمسة عقود، مما يجعل من الصعب عليها أن تنمو طريقها للخروج من الأزمة.

واختتمت الصحيفة قائلة إن ارتفاع أسعار الفائدة، نتيجة لجهود البنك المركزي لترويض التضخم، جعل من الصعب على الحكومات والشركات الخاصة الحصول على الائتمان وتجنب التخلف عن السداد، يأتي هذا بينما تدخل الحرب في غزة أسبوعها الرابع على التوالي.