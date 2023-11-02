للأسبوع السابع.. "فوي فوي فوي" لمحمد فراج ونيللي كريم على صدارة شباك التذاكر

واصل فيلم “فوي فوي فوي” بطولة النجم محمد فراج والنجمة نيللي كريم تصدرهم لشباك التذاكر المصري للأسبوع السابع على التوالي منذ إطلاق الفيلم بموسم الصيف متفوقا على الكثير من الأعمال التي طرحت خلال هذه الفترة.

إيرادات فيلم فوي فوي فوي

وجمع فيلم فوي فوي فوي بطولة محمد فراج حتى صباح اليوم الخميس الثاني من نوفمبر إيرادات بقيمة 28 مليون جنيها و280 ألفا وهي إيرادات مميزة للغاية حيث يتواجد في الصدار بالإيرادات اليومية وكانت آخر إيراداته اليومية أمس الأربعاء بقيمة 127 ألف جنيه.

أبطال فيلم فوي فوي وفي

ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

فيلم فوي فوي فوي ينتمي للكوميديا السوداء ويحكى قصة حسن حارس الأمن والذي يقدم دوره الفنان محمد فراج، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

الفيلم كان قد تم تأجيله أكثر من مرة بداية من العام الماضي حتى استقرت الشركة على الموعد الجديد الذي أطلق فيه ليدخل منافسة نهاية موسم الصيف السينمائي وينافس كل الأفلام المتواجدة في دور العرض ويحقق صدارة يومية لمدة 7 أسابيع متتالية.