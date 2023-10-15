الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد 4 أسابيع من عرضه.. "ڤوي ڤوي ڤوي" يتخطى 140 مليون جنيه

فوي فوي فوي
فوي فوي فوي

تصدر الفيلم السينمائي الجديد "ڤوي ڤوي ڤوي"، شباك التذاكر المصري للأسبوع الرابع على التوالي ومنذ بداية عرضه، محققًا 22.5 مليون جنيه، كما حقق 120 مليون جنيه في باقي الدول العربية بعد الأسبوع الثالث من عرضه هناك، وقد أثار الفيلم العديد من ردود الفعل القوية والآراء الإيجابية نقديًا وجماهيريًا.

أبطال الفيلم 

ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

قصة فيلم فوي فوي فوي 


تدور أحداث الفيلم، حول "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

 وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص

ويسجل فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" التعاون الأول بين محمد فراج، ونيللي كريم في السينما والرابع بين الثنائي بوجه عام إذ قدما سويًا 3 مسلسلات خلال السنوات الماضية، هم "تحت السيطرة" تأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن عام 2015، و"سقوط حر" تأليف مريم نعوم ووائل حمدي وإخراج شوقي الماجري عام 2016، وكان التعاون الثالث خلال مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وتم عرضه في شهر رمضان عام 2021.

وكانت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار، كشفت الأيام الماضية عن ترشيحها لـ"فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي الأوسكار. 

فوي فوي فوي فيلم فوى فوى فوى فوي فوي فوي محمد فراج إيرادات فيلم فوي فوي فوي ايرادات افلام السينما

مواد متعلقة

"فوى فوى فوى" فى الصدارة.. منافسة شرسة بين 3 أفلام على الإيرادات

"فوى فوى فوى" يتصدر إيرادات شباك التذاكر أمس الأربعاء

الأكثر قراءة

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عطلات شهر نوفمبر 2023 والاجازات الرسمية في العام الجديد

أسامة عبدالحى نقيبًا للأطباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟