بعد 4 أسابيع من عرضه.. "ڤوي ڤوي ڤوي" يتخطى 140 مليون جنيه

تصدر الفيلم السينمائي الجديد "ڤوي ڤوي ڤوي"، شباك التذاكر المصري للأسبوع الرابع على التوالي ومنذ بداية عرضه، محققًا 22.5 مليون جنيه، كما حقق 120 مليون جنيه في باقي الدول العربية بعد الأسبوع الثالث من عرضه هناك، وقد أثار الفيلم العديد من ردود الفعل القوية والآراء الإيجابية نقديًا وجماهيريًا.

أبطال الفيلم

ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

قصة فيلم فوي فوي فوي



تدور أحداث الفيلم، حول "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص

ويسجل فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" التعاون الأول بين محمد فراج، ونيللي كريم في السينما والرابع بين الثنائي بوجه عام إذ قدما سويًا 3 مسلسلات خلال السنوات الماضية، هم "تحت السيطرة" تأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن عام 2015، و"سقوط حر" تأليف مريم نعوم ووائل حمدي وإخراج شوقي الماجري عام 2016، وكان التعاون الثالث خلال مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وتم عرضه في شهر رمضان عام 2021.

وكانت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار، كشفت الأيام الماضية عن ترشيحها لـ"فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي الأوسكار.